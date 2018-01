Trânsito Cruzamento sem sinalização em bairro da Capital registra 5º acidente em um mês "Uma das vítimas em acidente ocorrido no local chegou a ter fratura exposta em uma das pernas"

Foto: Tero Queiroz

Bairro Nossa Senhora das Graças, localizado na região sul de Campo Grande. Na entrada do Bairro nos cruzamentos das Ruas Cotegipe e Maria Izabel Couto Pontes, a situação é de apreensão entre os moradores. O site foi chamado até o local após acontecer nos cruzamentos das duas ruas cerca de 5 acidentes em apenas um mês.

"Aqui precisa de providência urgente", disse um dos moradores que estava no local.

Em vídeo o morador relata que um dos veículos ao colidir com outro no mesmo cruzamento quase invadiu sua casa, "Quase entrou lá dentro de casa, não tem uma placa aqui, não tem nada", reclama.

No mesmo cruzamento um rapaz chegou atingir o muro da casa de uma das moradoras, após colidir sua moto com um carro, "Aqui está muito perigoso, vai até hora que morrer gente aqui", disse a moradora, que tem uma refrigeração na esquina das duas ruas.

No último acidente ocorrido em que o veículo colidiu com a motocicleta da imagem e do vídeo, não ouve ferimentos graves.

Veja no vídeo o apelo da moradoa as autoridades: