Copa do Brasil 2019 Cruzeiro e Internacional abrem semifinal da Copa do Brasil 2019

Nesta quarta-feira (6/8), Cruzeiro e Internacional abrem a semifinal da Copa do Brasil 2019 no Gigante da Pampulha. A bola rola às 20h30 (MS) para um confronto cheio de contrastes, que remetem ao momento atual e ao retrospecto recente de cada clube.

Atual bicampeão da Copa do Brasil, o Cruzeiro é o time com mais títulos da competição. Ao todo, foram seis conquistas, incluindo as duas últimas edições do torneio. Mas o momento da Raposa não é tão bom quanto indicam os títulos vencidos.

Comandante do Cruzeiro nas Copas do Brasil de 2017 e 2018, o técnico Mano Menezes não tem feito a equipe repetir os resultados em outros torneios. Após dois empates por 0 a 0, os mineiros foram eliminados pelo River Plate na Taça Libertadores da América. No Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro está na zona de rebaixamento. Somando as três competições, o time conseguiu apenas uma vitória nas últimas 17 partidas (justamente o 3 a 0 contra o Atlético-MG que garantiu a vaga na semi da Copa do Brasil).

Do lado Colorado, no entanto, o panorama é completamente diferente. Bem no Brasileirão e classificado na Taça Libertadores da América, o Internacional disputar sua primeira final de Copa do Brasil em 10 anos.

A última vez que os gaúchos estiveram na decisão do torneio foi em 2009, quando o Inter perdeu para o Corinthians. Ao todo, o Internacional só participou de duas finais de Copa do Brasil: nesta e em 1992, quando foi campeão sobre o Fluminense.

Um dos principais jogadores da defesa do Internacional, o goleiro Marcelo Lomba não quis subestimar, de forma alguma, o poderio da equipe do Cruzeiro. A Raposa não marca um gol sequer há sete jogos, mas nem isso tira a atenção do arqueiro colorado, que valorizou a força do adversário.