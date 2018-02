CTG Tropeiros da Querência realiza Churrasco Gaúcho no próximo domingo (04)

No próximo domingo (04), às 11h30, o CTG Tropeiros da Querência realiza o tradicional Churrasco Gaúcho e, em seguida, a Tarde Dançante com a animação da Banda Iko Cordeiro & Capim.O convite antecipado custa R$30,00 por pessoa e no dia do evento R$35,00. Para adquirir é preciso ir à secretaria do CTG ou reservar até sábado (03) pelos telefones 3341-1810

Whatsapp para reservas: 9 9845-6419 (Valdemir). Será um dia para entrar em contato com as tradições gaúchas e saborear o tempero gaúcho. O CTG Tropeiros da Querência está localizado na Rua Miguel Sutil 445 - Vilas Boas em Campo Grande/MS.