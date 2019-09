Cuca Cuca pede demissão e deixa São Paulo após cinco meses

O técnico Cuca pediu para deixa o comando do São Paulo. O fato ocorreu na tarde desta quinta-feira (26/9) após o treinador se reunir com a diretoria e anunciar a decisão. Ainda não há informações de quem possa assumir o clube, atual sexto colocado no Brasileirão, nesse momento.

Ontem, a equipe foi derrotada dentro de casa pelo Goiás, por 1 a 0 e saiu sob vaias do Morumbo.

Desde que chegou ao clube, em abril, Cuca teve aproveitamento de 47,4% em 26 jogos. São nove vitórias, dez empates e sete derrotas.

O coordenador Vagner Mancini comandará o São Paulo neste sábado, contra o Flamengo, no Maracanã.