Cultura Surda Curso a distância de Libras aceita inscrições até 20 de outubro Além dos elementos de Língua Brasileira de Sinais, curso também contextualizará as necessidades das pessoas surdas na comunicação

Módulos conjugam leitura do conteúdo online, leitura de material de apoio e exercícios de avaliação Foto: Divulgação/EBC

As inscrições para curso gratuito a distância de introdução à Língua Brasileira de Sinais (Libras) estão abertas até o dia 20 de outubro, no portal da Escola Nacional de Adminstração Pública (Enap), a servidores públicos e aos cidadãos em geral. As aulas vão ocorrer de 24 de outubro a 4 de dezembro.

O curso terá módulos com leitura do conteúdo on-line, leitura de material de apoio e exercícios de avaliação. Ele deverá ser feito de maneira independente, ou seja: os alunos não contarão com tutores para tirar dúvidas de conteúdo nem com a interação com outros participantes por meio de salas de bate-papo (chats) ou fóruns de discussão.

Serão ensinados os elementos da Libras, como: alfabeto manual e expressão facial, fontes para pesquisas sobre surdez, compreensão de ideias veiculadas em Libras e os usos na vida prática, além de conhecimento das necessidades das pessoas surdas e as especificidades da cultura surda.