Curso Curso de barbeiros e cabeleireiros da prefeitura forma 55 profissionais

O curso de formação de barbeiros e cabeleireiros formou 55 novos profissionais nesta terça-feira (18) durante evento na Mirim em Campo Grande. Desde 2017, projeto já formou 180 profissionais para atuarem no mercado de trabalho.

Sete novas turmas já foram formadas e foram distribuídas em aulas em sete localidades na Capital. As turmas estão no bairro Dom Antônio, Dalva de Oliveira, Chácara das Mansões, Centenário, Jardim Los Angeles e na escola Juliano Varela e Cotolengo. Além disso, há uma turma no distrito de Anhanduí.

O coordenador do curso, Marcos Rogério Andrade, disse que o projeto de formação é importante para dar oportunidades aos jovens que estão em estado de vulnerabilidade e precisam de emprego e renda para dentro de casa. O profissional disponibilizou o telefone para quem se interessar em realizar o curso: (067) 99130-5952.

Foto: Leonardo de França/Jornal Midiamax

O curso da Prefeitura Municipal tem uma parceria com a Polícia Militar. Os batalhões sedem espaço para os alunos terem acesso às aulas. De acordo com o Tenente Coronel Élcio Almeida, um auditório construído aos fundos do Batalhão do Los Angeles serve como sala de aula para os futuros profissionais.

“O principal objetivo de estar levando esses cursos e aproximar a comunidade da PM. O curso está dando oportunidade para as pessoas, pois terão um ganho particular e profissional”, disse o coronel.

Foto: Leonardo de França/Jornal Midiamax