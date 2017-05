Curso de extensão “Escrita Científica” Curso de extensão “Escrita Científica” está com inscrições abertas

Já estão abertas as inscrições para o curso de extensão “Escrita Científica” promovido pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Interessados podem se inscrever por meio do site da Católica até o dia 28 de julho. Ao todo são 20 horas/aula, o início da capacitação está previsto para o dia 5 de agosto e, o encerramento, no dia 2 de setembro.

Extensão será ministrada pela professora Me. Marina Castana Fenner e é destinada a qualquer pessoa que queira aprender sobre formas de escrever trabalhos resultados de pesquisas científicas. A grade é composta pelas seguintes disciplinas: “Introdução à escrita”; “Como elaborar um projeto de pesquisa”; “Escrita do TCC e de artigos científicos”; “Resumo, resenha, dissertação e tese de doutorado”.

Aulas serão realizadas aos sábados das 8h às 12h, no campus Tamandaré. Para participar o investimento é de R$ 200,00. Valor pode ser pago à vista com 10% de desconto. Para mais informações entre em contato pelos números (67) 3312-3482 ou (67) 3312-3354.