Oportunidade Curso de Formação de Cabos da PM contará com cinco polos regionais em MS "Esta edição estão sendo disponibilizadas para todo Estado 340 vagas"

O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) e intermédio do Comando Geral da PM, realizará o Curso de Formação de Cabos 2017/2018 em cinco municípios do interior do Estado, além da Capital. São elas: Corumbá, Dourados, Nova Andradina, Ponta Porã e Três Lagoas.

De acordo com os realizadores nesta edição estão sendo disponibilizadas para todo Estado 340 vagas. O secretário da Sejusp, José Carlos Barbosa, disse que o governador Reinaldo Azambuja está atendendo uma antiga reivindicação da categoria ao autorizar a realização de cursos de formação nos municípios do interior.

“A segurança pública, para ser efetiva precisa de investimentos e de policiais preparados e bem qualificados, e é isso que nós estamos buscando. Em cada formatura que participamos podemos ver a alegria dos policiais militares sendo promovidos e observar que estamos possibilitando o direito à ascensão da carreira, e quem ganha, é a população de Mato Grosso do Sul”, enfatiza.

Em sua fala o comandante-geral da Polícia Militar, coronel Waldir Ribeiro Acosta, destacou que a realização de Cursos de Formação no interior, consubstancia a valorização dos policiais militares por parte do Governo do Estado, por meio da Sejusp, pois evita o deslocamento da tropa, ausentando-se da família, mesmo que temporariamente. “Graças ao apoio e orientação da administração estadual, estamos conseguindo promover o nosso efetivo e viabilizar meios, como viaturas, por exemplo, para o bom desempenho da missão policial militar”, pontua o comandante da PM.

O Curso de Formação de Cabos 2017/2018 está previsto para começar no mês de dezembro. (Com assessoria).