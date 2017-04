Gino Rondon Curso de oratória fecha inscrições nesta segunda

Um dos nomes mais requisitados atualmente para palestras e consultorias nas áreas de marketing e comunicação, o jornalista e radialista Gino Rondon vai ministrar mais um curso de oratória em Campo Grande, nos próximos dias 4, 5 e 6 deste mês. As inscrições ainda podem ser feitas até esta segunda-feira, 3, e oferecem aos interessados uma grande oportunidade para abrir boas alternativas profissionais e de promoção em atividades que envolvam relação com o publico.

Gino Rondon é corumbaense e desde jovem destacou-se como radialista. Saiu da cidade natal para brilhar em grandes emissoras brasileiras, entre as quais a Rádio Globo. Depois de morar no Rio de Janeiro e São Paulo, e já com inserção reconhecida nos melhores meios profissionais do País, mudou-se para Mato Grosso.

Formado em Marketing e MBA em Marketing e Estratégia de Vendas e gestão de Pessoas e Psicologia Organizacional, Gino trabalhou vários anos no rádio, na televisão, em assessorias governamentais, cerimonialismo e campanhas políticas em Cuiabá, Rondonópolis e outros municípios. Foi assessor de Comunicação do Governo do Estado e da Prefeitura de Rondonópolis. O timbre de voz, a fluência para falar em publico e os conhecimentos sobre marketing, postura e segurança para expressar ideias explicam porque Gino Rondon é hoje um dos consultores e palestrantes mais respeitados no gênero em Mato Grosso do Sul e outros estados que o solicitam.

O Curso de Oratória de Excelência com Gino Rondon será realizado na sede do Sintaxi (Travessa Pepe Simioli, 51, Centro, em Campo Grande). Outras informações podem ser solicitadas à Consultoria em Recursos Humanos Edna Rondon (CRHER) pelo telefone-whatss app (067) 9 9871-2265. O curso inclui aulas sobre Mudanças de Comportamento, “Aumento de Produtividade”, “Postura”, “Segurança para Falar em Publico”, “Marketing Pessoal” e técnicas sobre apresentação e defesa de projetos e convencimento.