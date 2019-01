Inscrições Curso de verão da juventude está com inscrições abertas O curso é destinado a jovens de 15 a 29 anos

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Subsecretaria de Políticas para Juventude (SubJuv), está com inscrições abertas para o “Curso de Verão”, destinado a auxiliar administrativo. O curso é destinado a jovens de 15 a 29 anos e será realizado na sede da Subscretaria, na segunda quinzena deste mês.

Com início na próxima segunda-feira (21), o curso tem duração de 5 dias, no período das 8h30 às 12h, abrangendo conteúdos sobre o sistema 5S, marketing pessoal, desenvolvimento de currículo e rotinas administrativas.

O Curso de Verão faz parte do cronograma de atividades do Programa Telecentro 2.0, onde em 2 anos já capacitou mais de 4 mil jovens.

Consolidado pela atual administração, o Programa Telecentro 2.0 tem objetivo de capacitar jovens e cumprir as exigências do mercado de trabalho.

“Estamos criando as condições necessárias para que os jovens atendidos pela Prefeitura tenham sucesso na vida pessoal e profissional, pois nada melhor do que o trabalho para tornar um jovem emancipado e protagonista da própria história.”, disse o subsecretário de Políticas para Juventude, Maicon Nogueira

O Prof. Yuri Durães, ministrante das aulas do programa telecentro 2.0, destaca que a quantidade de jovens que já realizaram os cursos pela subsecretaria é motivo de alegria. “Mais de 4 mil jovens terem a oportunidade de capacitação profissional, de forma totalmente gratuita, é de fato um motivo para nos orgulhar e continuarmos trabalhando para fortalecer as políticas públicas para a Juventude, colocando profissionais capacitados no mercado de trabalho”, avaliou.

Para participar do programa Telecentro 2.0, basta ligar para 3314-3577 ou encaminhar-se à sede da Subsecretaria de Políticas para Juventude, localizada na Rua 15 de Novembro, 532 – Centro.