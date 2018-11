Curso Curso ensina coletar sementes e produzir mudas de espécies do Cerrado e Pantanal

Profissionais que atuam na regularização ambiental de propriedades rurais em Mato Grosso do Sul estão convidados a participar do curso Coleta, Conservação de Sementes, Produção de Mudas e Estratégias de Restauração Ecológica nos Biomas Pantanal e Cerrado, que acontece nos dias 28 e 29 de novembro, no auditório Shirley Palmeira do Instituto de Meio Ambiente de Mato Grosso do Sul (Imasul). O curso é uma realização da Embrapa Pantanal e tem apoio da Secretaria de Estado de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), por intermédio do Imasul .

A inscrição é gratuita e deve ser feita pelo email (cpap.curso@embrapa.br) até o dia 16 de novembro, contendo os seguintes dados do interessado: nome, instituição/propriedade/assentamento, endereço, cidade, celular e e-mail. São oferecidas 100 vagas. Dúvidas, entrar em contato pelos telefones (67) 3234-5824 com Cecília ou (67) 3234-5814 com Suzana.

O curso é dividido em dois módulos, sendo:

Módulo 1 – O componente florestal no setor rural e estratégias de restauração ecológica;

Módulo 2 – Coleta, manejo de sementes e produção de mudas de espécies nativas.

Será ministrado por três autoridades no assunto: o doutor em Biologia Vegetal José Felipe Ribeiro (Embrapa Cerrados), o professor doutor em Agronomia Norton Hayd Rego, da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (Uems); e a professora doutora em Biologia Vegetal, Letícia Couto Garcia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS).

O Módulo 1 compreende cinco temas: Características ecológicas do bioma, estratégias de reprodução das plantas, impactos antrópicos e suas implicações para a restauração; Legislação Ambiental Federal: Lei 12.651/2012, CAR, PRA e Prada; Estratégias de restauração ecológica; Sistema WebAmbiente: apoio ao PRA; Monitoramento de trabalhos de recomposição.

O Módulo 2 será ministrado no segundo dia do curso e se divide nos seguintes tópicos: Planejamento da coleta de frutos; Manejo dos frutos; Beneficiamento de sementes; Armazenamento de sementes; Germinação de sementes de espécies arbóreas: sementes, substratos e viveiros, propagação sexuada; Adubação na produção de mudas; Perspectivas de restauração ecológica para o Cerrado e Pantanal.

O auditório Shirley Palmeira, do Imasul, onde acontecerá o curso, está localizado no Parque dos Poderes, na rua Desembargador Leão Neto do Carmo, s/nº Quadra 3, Bloco 3, em Campo Grande.