Cargas perigosas Curso oferece atualização de normas para cargas perigosas Objetivo é atender motoristas que atuam diariamente em rodovias

No dia 18 de julho, será realizado em Campo Grande, o 1º Encontro de Excelência para Transportadoras, com foco na capacitação dos motoristas que atuam no transporte de cargas pesadas ou perigosas.

Dentre os temas apresentados estão as normas técnicas de segurança e a legislação vigente para essa modalidade de transporte. O objetivo é reduzir a ocorrência de acidentes nas rodovias estaduais e federais localizaas no território de Mato Grosso do Sul.

O palestrante principal do evento é Sanger Santos, especialista em transição de carreira, coach de carreira, analista comportamental e é coautor do livro Liderança com Base nas Soft Skills.

Aos participantes, serão apresentadas ferramentas de desenvolvimento pessoal a fim de reduzir problemas gerenciais que possam atingir a ponta da cadeia produtiva, ou seja, o transporte em das cargas, o que contribui para minimizar os riscos naturais existentes nessa atividade, além de aumentar o potencial econômico dessas empresas.

SERVIÇO

O 1º Encontro de Excelência para Transportadoras será realizado pela Transportadora Kátia Locatelli, no auditório do Sicredi, em Campo Grande, dia 18 de julho, das 19h às 21 horas.

O endereço é Avenida Afonso Pena, 2,790, 3º andar, Centro de Campo Grande. Mais informações podem ser obtidas no telefone: (67) 99291-3739

*Com informações da Assessoria de Comunicação