Curso para responsáveis técnicos do Precoce MS está com inscrições abertas

O curso voltado aos profissionais que desejam atuar como responsáveis técnicos dos produtores “Precoce MS” – Programa de Apoio a Criação de Bovinos de Qualidade e Conformidade acontecerá dia 15 de fevereiro próximo. As inscrições continuam abertas.

A capacitação oferecida gratuitamente pela Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro) será no auditório da Agência de Vigilância Sanitária Animais e Vegetal (Agraer) das 8h às 11h30, atendendo médicos veterinários, engenheiros agrônomos e zootecnistas cadastrados no Precoce MS. Até o momento, mais de 600 técnicos já foram capacitados.

Durante o curso os profissionais têm a oportunidade de conhecer detalhes do funcionamento do programa, que são apresentados pelos técnicos da Semagro, da Embrapa, da Sefaz, do CRMV-MS e do CREA-MS.

Para se inscrever basta acessar o endereço http://www.precoce.semagro.ms.gov.br/. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 3318-5021.

Sistema

A alimentação dos dados do produtor e da propriedade no sistema do Precoce MS, o auxílio na pré-seleção dos animais destinados ao abate e a orientação dos produtores quanto aos novos critérios técnicos são algumas das atribuições dos responsáveis técnicos no novo formato do programa.