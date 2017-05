Cursos de introdução à mecânica automotiva e Cursos de introdução à mecânica automotiva e à engenharia aeronáutica se encerram nesta sexta-feira

Curso de Engenharia Mecânica da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) realiza nesta sexta-feira (19) o encerramento dos cursos oferecidos ao alunos do ensino médio do Colégio Oswaldo Tognini – Funlec. A solenidade será às 14h, na própria escola, com a presença do coordenador do curso, Fernando Montanare.

Objetivo da capacitação foi aproximar os estudantes dos projetos de extensão “Fórmula Universitária” e “Aero Design”, desenvolvidos na Católica. De março a maio, foram oferecidos aos alunos dois cursos: “Introdução à mecânica automotiva” e “Introdução à engenharia aeronáutica”. As aulas foram ministradas tanto no campus Tamandaré, quanto no próprio colégio e, além de apresentar os alunos as atividades desenvolvidas nos projetos de extensão, eles também puderam conhecer a estrutura da Universidade.

Projetos

Extensão “Fórmula Universitária” é voltada para os acadêmicos de Engenharia Mecânica, Controle e Automação, Elétrica, e Computação, quando os alunos são incentivados e aprendem instruções básicas de engenharia automotiva. Além de servir como laboratório para jovens pilotos e mecânicos quem desejam seguir carreira em competições automobilísticas.

Já o “Aero Design” é um projeto de pesquisa que reúne acadêmicos e pesquisadores que se interessam pelo desenvolvimento de aeronaves controladas por rádio. O objetivo é produzir uma aeronave para participar da competição nacional a SAE Brasil, quando universitários do país inteiro apresentam os trabalhos desenvolvidos.

Para mais informações ligue no número (67) 3312-3523.