Custo de vida Custo de vida em São Paulo cai 0,21% de maio para junho, diz Dieese

O Índice do Custo de Vida do município de São Paulo, calculado pelo Dieese (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos), registrou queda de 0,21% de maio para junho. No primeiro semestre, a alta foi de 1,63%. A variação anual, de julho de 2018 a junho de 2019, foi 2,96%.

Segundo os dados, os grupos que mais contribuíram para a taxa negativa foram Transporte (1,06%), Alimentação (0,28%) e Habitação (0,07%). O aumento de 0,23% do grupo Saúde compensou parcialmente essas quedas.

Os dados mostram que quatro grupos que compõem o índice registraram variações positivas: Equipamento Doméstico (0,39%), Despesas Pessoais (0,26%), Saúde (0,23%) e Educação e Leitura (0,08%). Outros seis apresentaram variação negativa: Habitação (0,07%), Despesas Diversas (0,11%), Alimentação (0,28%), Vestuário (0,38%), Recreação (0,55%) e Transporte (1,06%).