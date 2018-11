Extratos orgânicos Da Itália, tintura com extratos orgânicos para cabelos chega a Campo Grande com festa Loja de cosméticos com extratos orgânicos lança também shampoos e condicionadores exclusivos

Por: Diana Christie 23/11/2018 às 14:11 Comentar Compartilhar

A loja Duorganic une cuidados com a beleza e a natureza na venda de cosméticos com extratos orgânicos em Campo Grande e Mato Grosso do Sul. A empresa, que presa muito pela parte ética e ambiental, está a todo momento buscando novidades nas melhores linhas para estar cada vez mais atendendo com excelência seus clientes. Nesta terça-feira (13), a loja criada por Jussara Mendes, em parceria com Wagner Leão, passa a ser o endereço para encontrar produtos da marca Previa, Nppe e outras que seguem o mesmo segmento, condicionadores, shampoos e coloração para cabelos direto para salões de cabeleireiros do MS. Sucesso há 18 anos no mercado internacional, a marca italiana Prévia é conhecida pela pureza dos ingredientes de suas fórmulas, 92% orgânicas. Por esse motivo, já ganhou prêmios do segmento, entre eles o Hair Products Awards. A coloração permanente é em creme com óleo de jojoba e extratos orgânicos de folhas de chá verde, com capacidade de clarear até cinco tons. Os tonalizantes levam Alteia, que atua sobre os cabelos secos, tornando-os macios e suaves. Fórmula isenta de alérgenos de contato, sem Amônia, Parafenilendiamina (PPD) e sem Resorcina. Entre os shampoos e condicionadores, há linhas de tratamentos de reconstrução, hidratação e outros para diferentes tipos de cabelo. A partir de novembro, tudo isso pode ser encontrado exclusivamente na Duorganic. O pré-lançamento dessas linhas aconteceu em grande estilo no La Zucca Buffet. A loja e distribuidora Duorganic fica na Avenida Mato Grosso, nº 3670, sala 7, em Campo Grande. Mais informações pelo telefone (67) 99974-3403/981241441