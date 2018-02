Dado Dolabella é preso novamente em São Paulo O mandado foi expedido pela Justiça do Rio

Foto: © AgNews

Dado Dolabella foi preso na manhã desta segunda-feira (5) pela Polícia Civil de São Paulo, após mandado expedido pela Justiça do Rio. Segundo a polícia, o ator deve R$ 196 mil de pensão alimentícia e pode ficar até dois meses preso. As informações são do G1.

"Esse valor da pensão está errado, é um valor que eu não recebo mais. Eu queria poder dar mais pro meu filho", afirmou Dolabella. "Os advogados vão recorrer. A gente vai tentar recorrer, tentar fazer um acordo com ela, é isso, a Justiça escolheu isso, vamos acatar", disse.Dado já havia sido preso em agosto pelo mesmo motivo, mas conseguiu uma liminar e não ficou na cadeia.

O ator é pai de João Valentim (da relação com Viviane Sarahyba), Eduardo (da relação com Fabiana Vasconcelos) e Ana Flor (da relação com Juliana Wolter).