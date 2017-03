Denúncia Dados revelam que 20 mulheres são agredidas por dia em Campo Grande "1.705 agressões físicas e psicológicas contra as mulheres já foram registradas em 2017"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

De acordo com dados cedidos pela Delegacia Especializada de Atendimento a Mulher (DEAM), registros revelam que aproximadamente 1.705 agressões físicas e psicológicas contra as mulheres em Campo Grande já foram registradas em 2017. A média revela que a cada dia, pelo menos 20 mulheres foram agredidas na Capital.

Os dados dão conta de que a média é um pouco superior a de 2016, quando 7.237 casos de agressão foram registrados.

De acordo com os especialistas as mulheres estão denunciando mais, por isso o aumento dos números antes "só não revelados".

Em 2017, também foi registrado um feminicídio consumado na capital sul-mato-grossense e quatro tentativas, uma delas registrado na última quinta-feira (23), quando um ex-marido tentou matar a mulher e depois cometer suicídio. Para a subsecretária de Políticas Públicas para as Mulheres, Luciana Azambuja, explica que casos como esse precisam ser encarados com seriedade.



Denúncia



De acordo com a delegada Ariene Murad, gestora da delegacia da mulher, a vítima de violência pode fazer a denúncia de forma anonima pelo Disque 180, mas que se for procurar ajuda no momento da agressão deve ligar para o 190, para que a polícia possa fazer o flagrante.

Ainda segundo a civil, outra opção é ir para a Casa Mulher Brasileira, onde ela poderá receber atendimento especializado, inclusive psicossocial. No mesmo espaço são realizados os mais diversos serviços como acolhimento e triagem; delegacia; Juizado; Ministério Público, Defensoria Pública; promoção de autonomia econômica; cuidado das crianças – brinquedoteca; alojamento de passagem e central de transportes.

Serviço

A Casa da Mulher Brasileira fica na Rua Brasília, s/n, Lote A, quadra 2, Jardim Imá.