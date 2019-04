POLÊMICO Danilo Gentilli é punido pelo Facebook por publicar conteúdo racista Apresentador de programa no SBT foi bloqueado por sete dias

Foto: © Divulgação / SBT

O apresentador, Danilo Gentilli, do SBT, voltou a ser punido, agora por publicação nas redes sociais. Após a decisão do Facebook de punir Danilo por sete dias por publicar mensagem com conteúdo considerado racista, o apresentador rebateu usando o Twitter.

Revoltado com a decisão, o apresentador se manifestou. “O lixo do @FacebookBrasiI acaba de me banir por sete dias por um post de 2016 onde eu brincava com a @jublackpower – detalhe: a ideia da brincadeira foi dela”, escreveu Danilo tentando se justificar.

Na publicação considerada racista, Danilo aparece com sua assistente de palco, Juliana e um ovo da Páscoa. “De um lado esse maravilhoso chocolate que comerei o dia todo durante esse domingo tão especial. Do outro lado um ovo de páscoa escrito meu nome”, dizia ele na legenda da imagem.

Danilo também falou que sofre racismo na rede social e disparou: “Dezenas de pessoas me imputam crime de racismo no mesmo Facebook e não são banidas. Imputar crime: OK. Piada: Não pode.”, voltou a se justificar o apresentador.