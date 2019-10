Daqui 5 tem Enem 2019; Confira a cartilha do exame e dicas de redaÃ§Ã£o

EXAME NACIONAL Daqui 5 tem Enem 2019; Confira a cartilha do exame e dicas de redação O Inep elaborou 26 vídeos com o conteúdo da cartilha de redação para quem se comunica em Libras

Presidente do Inep diz que está tudo pronto para o Enem 2019 Foto: Reprodução/Agência Brasil

A cinco dias para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o participante que ainda se prepara para as provas pode contar com um material elaborado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). A Redação no Enem 2019 – Cartilha do Participante tem dicas de como estruturar o texto, explicações sobre a correção e critérios usados na distribuição dos pontos.

Publicada anualmente, a Cartilha da Redação, como também é conhecida, está disponível no portal do Inep, em formato de arquivo PDF, e em vídeo no YouTube, na Língua Brasileira de Sinais (Libras), para surdos e deficientes auditivos. O objetivo é tornar a metodologia de avaliação da redação o mais transparente possível. “O material traz exemplos de redações do Enem anterior que obtiveram nota máxima. Tudo isso para que o participante possa ver na prática como essas dicas devem ser utilizadas”, explica o presidente do Inep, Alexandre Lopes.

A cartilha detalha o que se espera do participante em cada uma das competências avaliadas e explica quais critérios serão utilizados na correção dos textos. Além disso, traz redações que obtiveram pontuação máxima, com comentários. A ideia é apresentar exemplos que contemplaram todos os critérios máximos de avaliação pelos diferentes corretores.

REGRAS

A prova de redação exige a produção de um texto em prosa, do tipo dissertativo-argumentativo, sobre um tema de ordem social, científica, cultural ou política. Os aspectos a serem avaliados relacionam-se às competências que devem ter sido desenvolvidas durante os anos de escolaridade. Nessa redação, o participante deverá defender uma tese – um ponto de vista a respeito do tema proposto – apoiada em argumentos consistentes, estruturados com coerência e coesão, formando uma unidade textual. O texto deve ser redigido de acordo com a modalidade escrita formal da língua portuguesa. Também é preciso elaborar uma proposta de intervenção social para o problema apresentado no desenvolvimento do texto que respeite os direitos humanos.

ENEM LIBRAS

O Inep elaborou 26 vídeos com o conteúdo da cartilha de redação para quem se comunica em Libras. O material está disponível no canal do Inep, no YouTube. A iniciativa faz parte do Enem em Libras, reforçando o compromisso da instituição com sua Política de Acessibilidade e Inclusão.