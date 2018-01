Datafolha: cresce o apoio à redução de maioridade penal em crimes graves

Pesquisa Datafolha mostrou que, nos últimos dois anos, o apoio à redução da maioridade penal de 18 para 16 anos apenas para casos de crimes graves, como homicídios, cresceu. A taxa, que era de 26% em 2015, subiu para 36% em 2017.

De forma geral, 84% dos brasileiros são a favor da redução da idade limite para que alguém seja processado e preso, se condenado. Em abril de 2015, este número era 87%.

Há anos, o Congresso discute propostas de redução da maioridade penal para crimes hediondos.

Apesar do apoio da maioria da população, a discussão deve ter dificuldade para avançar já que 2018 é ano eleitoral, quando os parlamentares tendem a se afastar de temas polêmicos.

A pesquisa, publicada no jornal “Folha de S. Paulo”, ouviu 2.765 pessoas em 192 municípios do país em 29 e 30 de novembro. A margem de erro da pesquisa é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos.

Segundo dados da pesquisa, as principais diferenças sobre o tema aparecem nas faixas de renda e entre as diferentes religiões. Entre o estrato mais rico da população, que ganha acima de dez salários mínimos (R$ 9.540), 73% querem a mudança da legislação, contra 83% do estrato mais pobre, cuja renda é de até dois salários (R$ 1.908).

Os pesquisadores também cruzaram o apoio à redução da maioridade penal com a intenção de voto dos entrevistados. A defesa da mudança na lei é maior entre os possíveis eleitores do deputado Jair Bolsonaro (PSC) — 95% são a favor da mudança — e do governador Alckmin (91%). Entre os simpatizantes da ex-senadora Marina Silva (Rede) e do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) o apoio à redução da maioridade é de 84% e 79%, respectivamente.