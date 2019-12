Bonito De carro ou de avião, confira atrações ecológicas de Bonito

Um dos destinos mais surpreendentes do Brasil está localizado no Estado de Mato Grosso do Sul. A cidade de Bonito é recheada de atrativos naturais. Lá, o turista poderá encontrar cavernas, rios de águas cristalinas, formações rochosas, cachoeiras, fauna e flora abundante, além de um variado cardápio de atrações de turismo de aventura. Nos preparamos dicas dos melhores passeios em Bonito para a sua próxima viagem.

Localizado a 23 quilômetros da área central de Bonito, Anhumas é um dos destinos mais radicais da região. A caverna é acessível apenas de rapel, em uma descida vertical de 72 metros. Ao chegar ao fundo da enorme gruta, o visitante pode curtir a incrível paisagem de cones de calcário com formações de até 20 metros de altura. No local, é possível realizar passeios de bote, flutuação com colete ou mergulho autônomo com cilindro de ar.

Bonito. Foto: Flávio André de Souza – MTUR

Já a Nascente Azul é um complexo de ecoturismo com 4 atrativos: flutuação pelo rio; mergulho; balneário e o Nascente Adventure, que conta com atividades que vão desde vôlei de praia a mini tirolesa, circuito de aventura aquática e pêndulo humano.

O Rio Sucuri está incrustado bem no coração da Serra da Bodoquena, na Fazenda de São Geraldo. Em suas águas geladas e cristalinas, o visitante observa a diversidade da fauna e flora aquática. Você pode ainda realizar cavalgadas, passear de quadriciclo e de bicicleta. Além das atividades de flutuação no rio, existem belíssimas cachoeiras com banhos relaxantes.

A Gruta do Lago Azul é considerada um dos atrativos preferidos pelos turistas que passam por lá. A gruta é uma das atrações mais importantes na área espeleologia do Brasil, graças à concentração de diversos fósseis do período Pleistocênico e minerais raros.

Os mergulhos podem ir chegar a quase 100 metros de profundidade, onde é possível conhecer uma paisagem subterrânea estonteante. Existem dois meios de se chegar em Bonito, através da Azul Linhas Aéreas com voos diretos ao destino, ou descer em Campo Grande, com voos operados por todas as cias aéreas. O aluguel de carros é uma das melhores maneiras de conhecer o lugar e seus arredores.