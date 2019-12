OPORTUNIDADE De eletricista a pizzaiolo, Funtrab oferece 175 vagas nesta terça-feira Também há vagas para PcD (Pessoa com Deficiência), interessados devem se cadastrar na agência, localizada na Rua 13 de Maio

Candidatos em busca de uma oportunidade de emprego na Funtrab, localizado na área central Foto: Henrique Kawaminami

A Funtrab (Fundação do Trabalho) está oferecendo nesta terça-feira (17) mais de 170 vagas para quem está em busca de emprego. Há oportunidades em diversas áreas de atuação e para PcD (Pessoa com Deficiência).

As áreas que mais oferecem vagas são Analista de suporte técnico (15); Atendente balconista (10); Frentista (10); Promotor de vendas PcD (13). Também há oportunidades para Auxiliar de cozinha (2); Carpinteiro (2); Carreteiro (5); Consultor de vendas (1); Eletricista (1); Pizzaiolo (1); Pedreiro (5), entre outras.

Os interessados devem se cadastrar na agência, localizada na Rua 13 de Maio, nº 2773, com RG, CPF e Carteira de Trabalho, de segunda a sexta, das 7h às 17 horas. Todas as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem prévio aviso.