De igreja a correio,terrenos irregulares sÃ£o notificados em Campo Grande

Cotidiano De igreja a correio,terrenos irregulares são notificados em Campo Grande Os proprietários têm prazo de 30 dias para sanar irregularidades

Foto: Marcos Ermínio

A Prefeitura Municipal de Campo Grande, por meio da Semadur (Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Gestão Urbana) divulgou no Diogrande desta segunda-feira (02) diversas listas onde constam irregularidades nos terrenos urbanos na Capital.

São mais de 230 lotes com pendências em nome de pessoa física e jurídica. Todos os respectivos proprietários ficam notificados para, no prazo de 30 dias, a contar da data da publicação, sanar tais irregularidades, sob pena de multas que podem variar em A, B, ou C.

Sendo A – Pela não limpeza de propriedade urbana que pode acarretar valor de R$ 2.339 a R$ 9.356. B – Por não construção de muro de fechamento da testada do imóvel, multa de R$ 23,39 por metro de testada. C – Construção de muro de fechamento ou estrutura metálica, deverá ter altura mínima de 1,50 M e guarnecido de portão, gerando multa de R$ 23,39 por metro de testada.

A lista completa dos nomes e lotes está disponível no Diogrande, a partir da página quatro.