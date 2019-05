UCDB De maneira lúdica, extensionistas da UCDB ensinam crianças a combater a dengue

Para conscientizar crianças em relação ao combate à dengue, extensionistas do projeto “Saúde Pública em Ação e Extensão” da Universidade Católica Dom Bosco (UCDB) visitaram, na sexta-feira (17), a Escola Estadual Antônio Delfino Pereira e Centro de Cultura e Educação Tia Eva.

Supervisionadas pela professora do projeto, Me. Ursulla Vilella, as discentes fizeram um teatro lúdico como uma maneira de explicar para o público a reprodução do Aedes aegypti, mosquitotransmissor, não só da dengue, mas também do zika vírus e da febre chikungunya. Ainda durante a visita, foi falado sobre importância de adotar hábitos que previnam a proliferação do inseto, como manter o quintal limpo e descartar de maneira correta objetos que possam acumular água. Na data, os sintomas provocados pela doença também foram citados.

De acordo com as acadêmicas Amanda Larissa Nogueira, do 5º semestre de Biomedicina, e Evelyn Silva dos Santos, do 7

º semestre de Medicina Veterinária, trabalhar com o público infantil é contribuir para a formação de adultos conscientes. “As crianças dessa faixa etária prestam mais atenção e sempre cobram dos pais quando aprendem algo novo, ainda mais se compreendem a gravidade da situação, como é o caso das epidemias que têm afetado Mato Grosso do Sul e o país como um todo”, comentaram as alunas.

O projeto “Saúde Pública em Ação e Extensão” realiza várias ações em comunidades de Campo Grande com a proposta de ensinar formas de controle e prevenção de doenças afim de minimizar as infecções que diariamente atingem a população. Para mais informações sobre a extensão, interessados podem entrar em contato com a Área de Programas e Projetos de Extensão da UCDB por meio do número (67) 3312-3941.

Texto sob supervisão de Natalie Malulei.