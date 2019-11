EMPREGO De manobrista a mecânico industrial, Funtrab oferece 231 vagas na Capital Confira as vagas oferecidas hoje pela Fundação de Trabalho de Mato Grosso do Sul

Foto: Divulgação

A Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) oferece hoje, quinta-feira (28) 232 vagas de emprego em Campo Grande. Há ofertas também para candidatos com deficiência.

Há oportunidades para fiscal de loja, jardineiro, lavador de carros, manobrista, marceneiro, masseiro – de maças alimentícias, mecânico geral, mecânico de máquina industrial, garçom, estoquista entre outras.

O interessado em concorrer as vagas deve comparecer na sede da Fundação, portando documentos pessoais. A Funtrab fica na Rua 13 de Maio, nº 2773, fica aberta de segunda a sexta-feira, das 7h30 às 17h30.

A Fundação explica que as vagas são rotativas e podem ser preenchidas a qualquer momento, sem aviso prévio. Veja nesse link todas as vagas.