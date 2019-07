Funtrab De mecânico a técnico de enfermagem, Funtrab oferta 450 vagas em MS

A semana de 15 a 19 de julho inicia com a oferta de 450 vagas de emprego para todo Estado. Do total de vagas, 25 são exclusivas para pessoa com deficiência (PcD).

As vagas disponíveis no banco de dados da Fundação do Trabalho (Funtrab) são para áreas diversas, que vão de mecânico a técnico de enfermagem.

Campo Grande, Costa Rica e Dourados são as cidades com maior número de oportunidades, com 155, 69 e 45 vagas, respectivamente.

A relação completa de vagas por município, pode ser conferida aqui. Os interessados que residem na Capital, podem se dirigir a Funtrab, na rua 13 de Maio, 2.773, Centro. No interior, os candidatos devem procurar uma unidade da Casa do Trabalhador.

Para concorrer a qualquer vaga, é necessário apresentar RG, CPF e Carteira de Trabalho.