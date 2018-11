Palmeiras De olho na taça, Palmeiras recebe América-MG pelo Brasileirão

Líder isolado do Brasileirão, o Palmeiras tem, na 36ª rodada, sua primeira chance de garantir o título de forma antecipada. Será preciso uma grande combinação de resultados, mas o Alviverde pode terminar a noite de quarta-feira como campeão da Série A de 2018.

O primeiro passo para isso é o próprio jogo contra o América-MG. O Coelho ainda busca se manter na Série A e joga a vida contra o Palmeiras, no Allianz Parque. A bola rola às 20h45 (MS) em São Paulo, em um jogo que deve movimentar os dois lados da tabela. Com 37 pontos, o América só pode deixar a zona de rebaixamento nesta rodada em caso de vitória.

Para ser campeão já nesta quarta-feira, o Palmeiras precisa vencer seu jogo. Depois disso, tem de torcer por tropeços de Flamengo e Internacional. O Fla recebe o Grêmio, no Maracanã, também, às 20h45 (MS). Mais cedo, 18h30 (MS), o Internacional mede forças com o Atlético-MG no Beira Rio. Se houver dois empates, pelo menos, e o alviverde vencer o América, o título irá para o Palestra Itália.

Confira todos os jogos da quarta-feira de Brasileirão - horários de MS

18h30 - Internacional-RS (3º) x Atlético-MG (6º) - Beira Rio, Porto Alegre (RS)

20h - Santos-SP (10º) X Botafogo-RJ (9º) - Vila Belmiro, Santos (SP)

20h45 - Cruzeiro-MG (8º) x Vitória-BA (19º) - Mineirão, Belo Horizonte (MG)

20h45 - Atlético-PR (7º) x Corinthians-SP (12º) - Arena da Baixada, Curitiba (PR)

20h45 - Flamengo-RJ (2º) x Grêmio-RS (4º) - Maracanã, Rio de Janeiro (RJ)

20h45 - Palmeiras-SP (1º) x América-MG (17º) - Allianz Parque, São Paulo (SP)