Sub-17 De olho no Campeonato Brasileiro, federação faz seletiva sub-17 Evento visa selecionar os representantes de MS para o torneio

A Federação de Voleibol de Mato Grosso do Sul (FVMS) abriu inscrições para a seletiva sub-17 de vôlei de praia.

O evento visa selecionar os representantes do Estado para o Campeonato Brasileiro da categoria, previsto para abril, em João Pessoa (PB).

A seletiva será realizada na quadra de areia do Complexo Poliesportivo do Guanandizão, no dia 8 de março, a partir das 9h. As duplas vencedoras serão classificadas para a disputa nacional.

Atletas nascidos a partir de 2003, nos naipes feminino e masculino, podem se inscrever até 17h do dia 6 de março pelo telefone 3382-7381. Não é necessário ser federado para participar da seletiva.

O congresso técnico será no dia e local da competição, às 9h. As duplas inscritas são obrigadas a participar.