Luciano Huck De volta a Campo Grande, Luciano Huck surpreende novo milionário da cidade Apresentador ressaltou gratidão pela cidade após episódio de aeronave

O apresentador Luciano Huck visitou novamente a cidade de Campo Grande nesta sexta-feira (13) e na bagagem, trouxe o prêmio de R$ 1 milhão que foi sorteado através da ‘Promoção Ypê’. Além do foco principal que era a entrega do montante, a estrela global relembrou de episódios anteriores na capital sul-mato-grossense e tomou uma garapa.

“As coisas acontecem por acaso, vamos parar para pensar. Eu tenho R$ 1 milhão de reais para entregar e cai bem em Campo Grande, que é um lugar que eu tenho maior respeito, carinho, gratidão eu acho que é a palavra. É bom estar de volta a Campo Grande, ainda mais trazendo boas notícias”, afirmou a celebridade em um de seus vários stories no Instagram.

Sem identificar o ganhador ou ganhadora do prêmio milionário e mostrar o endereço, Luciano Huck visitou alguns pontos da cidade e registrou momentos com a placa ilustrativa aos 120 anos da cidade, situada na avenida Duque de Caxias, próximo ao Aeroporto Internacional de Campo Grande.

O apresentador também visitou o senhor Manoel para tomar uma garapa, bebida bastante comum na cidade e comprou uma rifa de uma outra pessoa que está rifando uma leitoa, com a promessa de que não iria matar o animal.

Visita recente

Não é a primeira vez que o artista global visita à Capital. Em março deste ano, ele esteve na cidade para contar história de uma moradora do bairro Campo Limpo. Para a reportagem do Jornal Midiamax, Luciano contou que se emocionou com a história de vida de Dona Zilda.

Há 45 anos, ela ajuda pessoas humildes através de doações de roupas, alimentos e serve café da manhã 3 vezes por semana, para os garis que trabalham no bairro.

Em terras sul-mato-grossenses, Luciano Huck foi vítima de um pouso forçado com a aeronave que viajava com a esposa Angélica e os três filhos, quando saía do Pantanal e precisou fazer o pouso nas imediações da rodovia MS-080, na saída para a cidade de Rochedo. O artista após ser atendido na Santa Casa, reforça sempre que pode o seu amor por Campo Grande, como aconteceu nesta sexta-feira.