Concursos públicos De volta ao governo, Assis vai focar na continuidade dos concursos públicos em MS Secretário retoma cargo com compromisso de permanecer até 31 de dezembro

Principal nome na gestão do governador Reinaldo Azambuja (PSDB), o secretário estadual de Administração e Desburocratização, Carlos Alberto Assis, volta a assumir a pasta nesta segunda-feira (19) com foco nos concursos públicos.

Ele havia deixado o governo para coordenar a campanha do governador reeleito. Vitorioso nas urnas, Assis afirma que tem o compromisso até o dia 31 de dezembro de 2018 com Reinaldo.

"Meu compromisso é até o dia 31 de dezembro. Cheguei no sábado, mas até agora o governador não conversou comigo. Não sei se ele vai dar alguma mexida no organograma. Alguma ideia ele deve ter, mas até o momento ainda não me chamou para fazer um bate-papo", comentou o secretário.

Assis disse que deve focar na continuidade dos concursos que já estão em andamento e nos que estão para acontecer até o final do ano.

Agenda

Durante o evento 13° Prêmio de Inovação na Gestão Pública, realizado na manhã de hoje, na governadoria, Assis aproveitou em seu discurso para agradecer o secretário-adjunto da SAD, Édio de Souza Viegas, que comandou as ações durante as eleições.

Também presente no evento, o governador Reinaldo Azambuja (PSDB) destacou que, mesmo diante da crise financeira, a população aprovou e 'renovou o contrato'. "Nós enfrentamos a crise, a recessão da queda do PIB e a população fez a avaliação pela continuidade do trabalho". Por fim, agradeceu a toda sua equipe pelo empenho.