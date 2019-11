De volta ao território da zuca, PM reencontra alvos e também frustração

Desativada há nove anos, a antiga rodoviária de Campo Grande reviveu hoje a tradição dos encontros. Por lá, nesta sexta-feira que abre novembro, operação policial, batizada de Laburu, se encontrou com a dura narrativa de Rosa – que se reveza entre a pasta-base, mais conhecida por “zuca”, e a pinga. As equipes também encontraram a frustração da comerciante Mirian diante do abandono da região: “ É um ciclo que se repete. Não tem mais solução”.

Depois de cinco operações similares em outubro, a PM (Polícia Militar) fez hoje uma nova ação, mas com o velho alvo: a população de usuários que habita no entorno do prédio. Enquanto entidades se revezam em reuniões e muitos esperam do poder público solução radical, na linha do interna todo mundo, quem age é a polícia, mas com efetividade posta em xeque.

“Resolve só na hora, depois de cinco minutos, já estão de volta. Não há resultado”, afirma Victor Manoel Almeida, que acompanha as operações do local de trabalho, uma mercearia da rodoviária. “A alternativa seria internar todos”.

A comerciante Mirian Ângelo, 56 anos, endossa o relato. “É sempre a mesma coisa, eles chegam, revistam, vão embora. Quando viram as costas, os usuários já vão aparecendo com as sacolas, colchões. Tudo volta a ser como antes”.

À reportagem, a comerciante Nívia Vilela, 38 anos, conta que eles sabem que não vão ficar presos quando flagrados com drogas, pois são usuários. “Não tem artigo na lei para eles. A polícia vem, averigua e depois eles [usuários] voltam. Já vi alguns xingar os policiais”. Para ela, o assistencialismo ajuda a tornar a rodoviária um lugar ideal, com acesso a abrigo e doação de comida por igrejas e ongs (organizações não governamentais).