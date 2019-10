Prisão Preventiva Decretada prisão preventiva de irmão de igreja suspeito de estuprar 3 crianças Pai das vítimas conheceu homem na igreja e o convidou para morar na residência

A Justiça decretou a prisão preventiva de um homem de 35 anos suspeito de estuprar três crianças, uma de nove anos e duas de 12 anos de idade. Os crimes ocorriam quando os pais saíam para ir a reuniões de uma igreja em Campo Grande. O suspeito foi preso nesta quinta-feira (3) por policiais da Depca (Delegacia Especializada de Proteção a Criança e ao Adolescente).

As vítimas seriam três irmãos, duas meninas de, 9 e 12 anos, e um garoto de 12 anos, que moravam com o pai que tem a guarda das crianças. Há quatro meses, o pai das vítimas conheceu o suspeito, um camareiro, em uma das reuniões da igreja e resolveu ajudá-lo o chamando para morar na sua residência. O suspeito aproveitava quando o homem saia para ir a reuniões na igreja para cometer os estupros contra as crianças, que ficavam sozinhas com ele.

Conforme as informações da Polícia Civil, o crime foi denunciado na noite de terça-feira (2), quando o filho de 12 anos teria ligado para a mãe avisando que o suspeito havia estuprado ele e as irmãs. A mulher ligou para a polícia que ao chegar a residência prendeu o camareiro, que negou os crimes. O menino contou na delegacia que já havia sido estuprado pelo homem por quatro vezes, e que suas irmãs também haviam sido abusadas pelo suspeito.

O pai das crianças no começo não teria acreditado nos fatos dizendo nunca ter percebido nenhum comportamento estranho do camareiro com seus filhos. Ele contou que resolveu ajudar o homem depois de conhecê-lo na igreja e relatar que estava passando por dificuldades o convidando para morar na sua casa.