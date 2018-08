Tempo Defesa Civil alerta para perigo de tempestade em 65 municípios A Defesa Civil de Mato Grosso do Sul emitiu nesta sexta-feira (24.8) alerta de perigo de tempestade em 65 municípios do Estado.

O coordenador Estadual de Defesa Civil, tenente-coronel Fabio Santos Coelho Catarineli, explicou que o alerta foi baseado em boletim do Instituto Nacional de Meteorologia do Brasil (Inmet) sobre a formação de tempestade em Mato Grosso do Sul com chuvas entre 30 a 60 milímetros por hora, ou de 50 milímetros até 100 milímetros por dia.

Também há possibilidade de queda de granizo e ventos intensos com velocidade entre 60 Km/h e 100 Km/h. Há risco de corte de energia elétrica, queda de árvore, estragos em plantações e alagamento nos municípios.

O alerta iniciou às 9h da manhã de hoje e vai até às 5h deste sábado (25.8). Alguns municípios já começaram a registrar ventos fortes como Aral Moreira, Bonito, São Gabriel do Oeste, Mundo Novo, Iguatemi e Gloria de Dourados.

A Defesa Civil enviou o alerta por SMS para as pessoas cadastradas no Serviço de Alerta de Desastres Naturais. Para se cadastrar no serviço, envie um SMS com o seu CEP para o número 40199. Em seguida, você receberá uma confirmação de que o cadastro no serviço foi realizado com sucesso.

Em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há risco de queda e descarga elétricas e não estacione próximo a torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil, pelo 199, e ao Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Receberam o alerta de tempestade os municípios de Amambai, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aquidauana, Aral Moreira, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Caarapó, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Coronel Sapucaia, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos Do Buriti, Douradina, Dourados, Eldorado, Fátima Do Sul, Glória De Dourados, Guia Lopes Da Laguna, Iguatemi, Itaporã, Itaquiraí, Ivinhema, Japorã, Jaraguari, Jardim, Jateí, Jutí, Ladário, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Mundo Novo, Naviraí, Nioaque, Nova Alvorada Do Sul, Nova Andradina, Novo Horizonte Do Sul, Paranhos, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas Do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rio Negro, Rio Verde De Mato Grosso, Rochedo, Santa Rita Do Pardo, Sete Quedas, Sidrolândia, São Gabriel Do Oeste, Tacuru, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.