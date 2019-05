Chuvas intensas Defesa Civil alerta para risco de chuvas intensas em 55 municípios de Mato Grosso do Sul

Em novo aviso meteorológico, a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (Cedec) emitiu alerta de potencial risco para chuvas intensas em 55 municípios de Mato Grosso do Sul para esta segunda-feira (13.5). O alerta foi elaborado com base em dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Segundo o alerta, o aviso tem início a partir das 12h e vai até as 9h desta terça-feira (14.05), com risco de chuva entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, ventos intensos (40-60 Km/h). Baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas.

O alerta abrange 55 municípios das regiões Leste, Sul E Sudoeste, Centro Norte Sul-Mato-Grossense e Pantanal Sul-Mato-Grossense.

A Defesa Civil orienta para que em caso de rajadas de vento não se abrigue debaixo de árvores, pois há leve risco de queda e descargas elétricas e não estacione veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil, pelo 199, e ao Corpo de Bombeiros pelo número 193.