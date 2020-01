CLIMA Defesa Civil decreta estado de alerta às chuvas e tempestades em MS Chuvas com ventos de até 60km/h devem acontecer nessa quarta-feira (8)

Foto: Edemir Rodrigues

Mato Grosso do Sul está em alerta para chuvas intensas e tempestades, conforme aviso da Coordenadoria Estadual de Defesa Civil disparado na tarde desta terça-feira (7). Nessa manhã, quarta-feira (8), o tempo amanhce fechado e previsão de chuva para a grande maioria do estado se mantém.

De acordo com a mensagem, enviada por meio de SMS para celulares cadastrados gratuitamente no número 40199, chuvas de até 30 milímetros por hora devem vir acompanhadas de ventos de até 60 km/h.

O alerta foi elaborado com base no monitoramento do Instituo Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso segue até a quarta-feira (8).

Nas regiões do Pantanal, Sudoeste, Sul-Fronteira, Campo Grande, Conesul, Dourados e Vale do Ivinhema, as tempestades podem registrar queda de granizos. No Bolsão e no Norte, as chuvas são acompanhadas por rajadas de ventos.

INSTRUÇÕES

A Defesa Civil orienta a população a não procurar abrigo debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas; não estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda; e desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia.

Também não é recomendado o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

SMS

Para evitar tragédias, a Defesa Civil tem um sistema de alerta para celulares cadastrados. Quem quiser receber um aviso por SMS quando houver risco de desastre basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse.

O mesmo usuário poderá cadastrar mais de um CEP para receber os alertas e poderá optar por deixar de receber o serviço quando desejar.

CONFIRA A LISTA DE PREVISÃO DE MILIMETRAGEM DE CHUVAS PARA MS

Chuvas entre as 00.00h e às 15.00h de hoje segundo previsão do meteorologista Natálio Abrahão Filho: