Babilônia Defesa Civil do Rio busca desaparecido no Morro da Babilônia

A Defesa Civil do Rio de Janeiro trabalha, desde a manhã desta terça-feira (9), na busca de uma pessoa desaparecida após um deslizamento de terra que deixou duas pessoas mortas no Morro da Babilônia, comunidade no Leme, zona sul da cidade.

Segundo os moradores da comunidade, as vítimas já encontradas eram duas irmãs idosas, Doralice e Gerlaine do Nascimento, que moravam juntas, e a pessoa desaparecida é Gilson Cesar Cerqueira dos Santos, que morava com elas.

Vizinha das irmãs, Fernanda Brasil, que mora há 12 anos no Morro da Babilônia, disse que uma delas chegou a ser resgatada com vida. “São duas irmãs, moradoras antigas, crias do morro, mas as duas, infelizmente, vieram a óbito. Uma ainda conseguiu ser resgatada com vida, mas, pelo jeito que as encontraram – a dona Dora estava de cabeça para baixo, eles a tiraram e ela vomitou muito barro, não teve condições”, lembrou Fernanda.

Segundo Fernanda, antes da chegada dos bombeiros ao local, os moradores se mobilizaram para ajudar no resgate.



Sem energia, e sem que a sirene tocasse para avisar sobre o risco de deslizamento, todos vieram para ajudar, contou Fernanda; "Foram os moradores que resgataram. A gente tem lideranças ótimas aqui no morro. O bombeiro depois chegou e começou o trabalho dele, a UPP [Unidade de Polícia Pacificadora] também botou a mão na massa. Não é obrigação deles, mas fizeram.”

*Colaborou Tâmara Freire, Repórter do Radiojornalismo