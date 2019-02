Alagamentos Defesa Civil Estadual monitora alagamentos e quedas de árvores em MS

Chuvas fortes com alagamentos na Capital e em Batayporã e quedas de árvores em Mundo Novo foram registrados pela Coordenadoria Estadual de Defesa Civil desde segunda-feira (25.2).

Hoje (26.2), choveu 40 mm em Batayporã e algumas ruas da área central ficaram alagadas. O nível d’água na Lagoa do Sapo subiu, mas ela não chegou a transbordar.

Em Campo Grande, alagamentos em vários pontos foram registrados e a Defesa Civil do Estado mandou alertas para os celulares cadastrados pedindo para a população evitar áreas alagadas na ruas Jintoku Minei, Rachid Neder e Joaquim Murtinho. Ruas viraram rios e a água invadiu carros e casas.

Para evitar tragédias, a Defesa Civil Estadual tem um sistema de alerta para celulares. Até janeiro, mais de 42 mil aparelhos já estão cadastrados. Quem quiser aderir ao sistema e receber um aviso por SMS quando houver risco de desastre basta enviar uma mensagem de texto para o número 40199 com o CEP de interesse.

O mesmo usuário poderá cadastrar mais de um CEP para receber os alertas. Também poderá deixar de receber o serviço quando desejar. A partir do cadastramento, telefone e respectivo endereço são automaticamente incluídos na lista de envio dos alertas sempre que houver risco de desastres naturais na região indicada.



Na segunda-feira (25.2), chuvas intensas foram registradas em Mundo Novo, onde diversas árvores caíram e chegaram a atrapalhar o trânsito e causar prejuízos. A mesma situação aconteceu em Coronel Sapuacaia.

“Estamos monitorando e enviando mensagens à população para conseguir prevenir desastres. Entramos em contato com a meteorologista Franciane [Rodrigues, do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima] e estamos conversando com as Defesas Civis municipais. As chuvas estão acima da média”, afirma o coordenador estadual de Defesa Civil, tenente-coronel QOBM Fabio Santos Coelho Catarineli.

Recomendações

A Defesa Civil do Estado recomenda alguns cuidados no caso de chuva e ventos fortes como evitar áreas de alagamento e não ficar debaixo de árvores, placas de propaganda e torres de transmissão.

Os motoristas devem tomar cuidado quando o nível da água ultrapassar a altura do meio-fio. Quem estiver a pé também precisa tomar cuidado para não ter contato com a água nas ruas, que pode estar contaminada pelo esgoto e ser transmissora de doenças.