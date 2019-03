Defesa pessoal Ã© atividade do encerramento das comemoraÃ§Ãµes ao MÃªs da Mulher

Mês da Mulher Defesa pessoal é atividade do encerramento das comemorações ao Mês da Mulher

Para encerrar as comemorações ao Dia Internacional da Mulher, as servidoras do Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul (Detran-MS), participarão de uma manhã de aprendizagem sobre defesa pessoal e condutas preventivas em situações de risco voltada para mulheres. O evento será nesta sexta-feira (15.3), das 9h às 10h, no auditório da sede do órgão.

A palestra demonstrativa será ministrada pelo faixa preta de Jiu Jitsu da Alliance escola de Jiu Jitsu, professor Robson Alencar. “Além de abordagem técnica, será trabalhada também a questão de comportamento e postura em situações de risco do cotidiano”, explica. O atleta graduado ressalta que não há exigências para participar da atividade. “Durante a demonstração serão passados golpes em que as mulheres aprenderão minimamente a se posicionarem diante de todas as situações”, conclui.