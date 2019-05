Defesa reforça que vítima de tiros de PRF não deveria dirigir embriagado

Diante dos jurados, o advogado Renê Siufi, que atua na defesa do policial rodoviário federal Ricardo Hyun Su Moon, de 49 anos, reforçou o consumo de bebida alcoólica das três vítimas da discussão que terminou com a morte do empresário Adriano Correia do Nascimento, de 33 anos.O policial é julgado no Tribunal do Júri nesta quinta-feira (30).

Mostrando um vídeo gravado pela própria vítima em um bar, horas antes do crime, ele questionou o depoimento do adolescente Vinícius Cauã Ortiz Simõe, na época com 17 anos, que negou a embriaguez. “Bebem desde às 20h30 até às 4h30 e não ficam embriagados?”.

A defesa ainda usou a ligação feita por Moon ao 190 para ressaltar que a abordagem no dia 31 de dezembro de 2016 foi uma ação policial, motivada pelo visível estado de embriaguez de Adriano na direção da caminhonete. “Manda uma viatura tem motorista com sinais de embriaguez. O cara fez uma barbeiragem e está batendo boca comigo... eu sou PRF”, disse o policial no trecho da ligação reproduzida nesta tarde, durante o julgamento.