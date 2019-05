Taekwondo Definida seleção de MS para Brasileiro de taekwondo no Rio de Janeiro Nomes foram confirmados durante o Campeonato Estadual, realizado na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil)

Está definida a delegação de Mato Grosso do Sul para o Campeonato Brasileiro da modalidade, marcado para 14 a 18 de agosto, no Rio de Janeiro. Serão 40 lutadores formando a seleção do Estado no torneio nacional.

Os nomes foram confirmados durante o Campeonato Estadual, realizado na AABB (Associação Atlética Banco do Brasil).

A equipe campeã foi a da Associação Fábio Costa, com 283 pontos. A Associação Faixa Preta terminou em segundo, com 164 pontos, seguida pela Associação Pedro Lemes, com 118 pontos. também disputaram o torneio a Associação Três-lagoense (88 pontos), Associação Rodrigues (14 pontos) e Associação Amaro (7 pontos).

Confira abaixo os nomes do Estado confirmados no torneio

Infantil

Gabriel Sena –30 kg

Matheus Gomide – 30 kg

Wenderson Grance – 34 kg

Nathan Albano – 36 kg

Henrique Gomes – 39 kg

João Gabriel Ramos – 42 kg

Thays de Souza – 32 kg

Gabriela Andrade – 34 kg

Cadete

Pedro Lucas Silva – 33 kg

Luan Carvalho – 41 kg

Gabriel Debesa – 41 kg

André Lucas Borges – 45 kg

Renan Barbosa – 49 kg

Kaiky dos Santos – 49 kg

Kauan Ruiz Albano – 53 kg

Luis Henrique Santos – 57 kg

Rafael dos Santos – 65 kg

João Pedro dos Santos – 65 kg

Vanessa Siqueira – 37 kg

Maria Isabel Ayres – 47 kg

Juvenil

Luiz Felipe Aquino – 51 kg

Ilton Sena – 55 kg

Natan Lopes – 63 kg

Arthur Ayres – 68 kg

Mateus dos Santos – 78 kg

Crislaine Custódio – 49 kg

Suzanna Aquino – 59 kg

Sub-21

Luan Gabriel Ferreira – 58 kg

Viviane Soares – 73 kg

Adulto

Tiago Reis Fernandes – 54 kg

Cael dos Reis – 63 kg

Patrick Delgado – 80 kg

Leonardo Martins Hill – 87 kg

Daniana Costa – 57 kg

Máster

Cleber Barbosa – 68 kg

Ilton Rosa Sena – 80 kg

Celso de Souza – 80 kg

Roberto da Silva – 80 kg

Sonia Carvalho – 57 kg

Crhis – 57 kg