Semifinal Definidas as datas dos jogos de abertura da semifinal do Estadual Feminino Partidas de abertura da fase estão marcadas para o estádio Jacques da Luz, na Capital, no próximo fim de semana

Estão definidas as datas dos jogos válidos pelas semifinais do Campeonato Sul-mato-grossense de Futebol Feminino.

As disputas têm início no sábado (9) no estádio Jacques da Luz, nas Moreninhas, região sul de Campo Grande, com o duelo envolvendo Comercial e Aquidauanense. A partida está marcada para às 15h.

No domingo, a partir do mesmo horário, e também no mesmo local, o Operário recebe a Serc.

Os jogos da volta estão previstos para 16 e 17 de novembro. O Aquidauanense enfrentará o Comercial no estádio Sansão, em Douradina, enquanto o Operário vai a Chapadão do Sul, respectivamente.

Em caso de resultados iguais, as vagas para a decisão serão decididas nas cobranças de pênaltis.