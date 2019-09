Dourados Defron apreende armas e drogas em Dourados

Na manhã desta segunda-feira (23) policiais da DEFRON (Delegacia Especializada de Repreensão aos Crimes de Fronteira), com o apoio de equipes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) e do SIG (Serviço de Investigações Gerais) de Dourados desencadearam operação policial e deram cumpriram 8 mandados de busca e apreensão em bairros de Dourados, e prenderam três pessoas em flagrante acusadas da prática dos crimes de posse de armas e tráfico de drogas.

A operação foi coordenada pela Defron, e foi desencadeada devido ao desdobramento de uma investigação de tráfico de drogas ocorrido em Dourados no mês de agosto deste ano, que tramitava na Especializada, sendo expedidos os mandados de buscas para cumprimento pela 1ª e 2ª Varas Criminais de Dourados.

Foram presos e autuados em flagrante: - J.B.M 23 anos e J.R.S 25 anos moradores na vila industrial, autuados por posse de Arma de fogo e Porte de drogas para consumo pessoal; - A.P 24 anos residente no bairro Chácara Bonanza, autuado por Tráfico de Drogas e posse de arma de fogo.

Ainda como resultado da operação, foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência em desfavor de J.S.L 24 anos moradora da Vila Rosa, onde foram localizadas pequenas porções de maconha, sendo constatado que ela estava cumprindo prisão domiciliar, monitorada por tornozeleira eletrônica e responderá pelo crime de porte de drogas para consumo pessoal.