Narguilé Defron prende douradense com carregamento de narguilé contrabandeado Foram encontradas 8.600 unidades de essência de narguilé

Policiais da Defron (Delegacia Especializada de Repressão de Crimes da Fronteira) apreenderam na tarde de segunda-feira (6),um veículo Fiat Uno com placas de Ribeirão Preto(SP), carregado com 43 caixas, contendo 8.600 unidades de essência de narguilé. O produto foi contrabandeado do Paraguai.

Durante a abordagem, BR 463, na altura do trevo do DOF, a polícia constatou que o veículo era conduzido por um jovem de 23 anos, residente em Dourados.Ele foi encaminhado para a Delegacia de Polícia Federal de Dourados, onde foi autuado em flagrante pelo crime de contrabando.

A carga apreendida foi avaliada pela Polícia Federal em R$ 172 mil. A fiscalização que resultou na apreensão do contrabando faz parte da Operação Hórus, organizada pelo programa Vigia do Ministério da Justiça e Segurança Pública.