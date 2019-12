Vaticano Deixem o celular de lado e falem com os outros nas refeições, diz papa Francisco falou com fiéis reunidos na praça de São Pedro, no Vaticano, durante o ângelus

Foto: Reuters

VATICANO, ITÁLIA (FOLHAPRESS) - O papa Francisco pediu, em um discurso neste domingo (29), que as pessoas falem umas com as outras durante as refeições ao invés de usar celulares.

Francisco continuou o discurso pedindo a pais, crianças, avós, irmãos e irmãs que tomem isso como tarefa.

"Eu me pergunto se você, na sua família, sabe se comunicar ou se é como aquelas crianças nas mesas em que todos estão falando no celular ... e o silêncio parece o de uma missa, mas as pessoas não se comunicam", disse o papa.

Francisco falou com fiéis reunidos na praça de São Pedro, no Vaticano, durante o ângelus.

O pontífice disse que o exemplo de família a ser seguido é o de Jesus, Maria e José: eles "oravam, trabalhavam e se comunicavam uns com os outros".

Não é a primeira vez que o papa menciona os aparelhos eletrônicos. Durante uma visita a uma escola neste ano, o papa pediu que estudantes se "libertassem da dependência do celular".

Durante uma missa em 2017, Francisco também pediu a fiéis que não tirassem fotografias das missas.

"Fico muito triste quando celebro a missa aqui na praça ou na basílica e vejo tantos telefones erguidos. Não apenas dos fiéis, como também de alguns sacerdotes e, inclusive, bispos. A missa não é um espetáculo", disse, à época.