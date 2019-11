A seleção sul-mato-grossense faturou mais 19 medalhas nas competições de atletismo, parabadminton e natação na etapa nacional das Paralimpíadas Escolares, em São Paulo. Foram 5 ouros, 8 pratas e 6 bronzes.

O Estado fechou o segundo dia de disputas acumulando 54 medalhas, sendo 26 de ouro, 17 de prata e 11 de bronze.

No parabadminton, Analanda Mafissoli terminou com a medalha de bronze. “Não esperava o bronze, achei que não ia me sair tão bem pelo pouco tempo de treino, mas estou muito feliz que a medalha veio”.

O atletismo rendeu quatro ouros com Hávilla Soares (250m), Edson Dias (arremesso de peso), Geovana Ribas (lançamento de disco) e Denner Arantes (salto em distância).

Terminaram em segundo lugar Victoria Fagundes (200m), José Mario Pereira (200m), Allan Robim (250m), Janaina Rocha (lançamento de disco) e Lucas Maciel (salto em distância). A modalidade rendeu ainda mais três bronzes: Lucas Maciel (150m), João Vitor Alves (250m) e Vitória Nascimento (lançamento de disco).

A natação rendeu seis medalhas ao Estado. O único ouro foi com Miguel Romeiro (50m borboleta). Terminaram com a prata Milaini Alviço (100m livre e 50m borboleta) e Lorrayne Castro (100m livre). David Barbosa (100m livre) e Cláudio Nicolas Luna (50m borboleta) conquistaram o bronze.