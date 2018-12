Acidentes aéreos Delegacia que apura fraudes vai apoiar investigações de acidentes aéreos Quedas aconteceram em Naviraí, Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste e deixaram dois mortos

Com três quedas de aviões em 12 dias, a Deco (Delegacia Especializada de Repressão ao Crime Organizado) vai apoiar as investigações em Naviraí, Chapadão do Sul e São Gabriel do Oeste - locais das quedas -, informou nesta quarta-feira (12) o delegado geral Marcelo Vargas.

Ao Campo Grande News, o delegado geral explicou que o apoio será solicitado devido a experiência no assunto, da delegada Ana Cláudia Medina e equipe, lembrando da operação Ícaro – que apura a comercialização ilegal de peças clandestinas de aeronaves em Mato Grosso do Sul.

A delegada informou que ainda não foi comunicada oficialmente sobre a solicitação, porém tem acompanhado de perto as quedas e diz estar de prontidão para apoiar nas investigações. “Realmente foram muitas quedas em pouco tempo, mas ainda não podemos dizer se elas estão ou não relacionadas com peças clandestinas”, destaca a delegada.

Enquanto isso, o delegado de Chapadão do Sul Felipe Potter e de São Gabriel do Oeste Fábio Magalhães informaram que aguardam laudos periciais sobre as quedas, tanto do Cenipa – órgão da aeronáutica que investiga quedas de aviões – quanto da própria Polícia Civil.

“De longe a delegada Ana Cláudia Medina e o investigador Medina, que são especialistas no assunto, já tem nos dado algum suporte”, comentou Felipe Potter.

Quedas – A primeira queda aconteceu no primeiro dia de dezembro em Naviraí, a 366 km de Campo Grande. A aeronave foi encontrada em uma área de difícil acesso do município. O acidente matou Gustavo Henrique da Silva, de 23 anos.

Já no dia 10, Gilsimar Ferreira Freitas, morreu após o avião que pilotava cair em uma lavoura de soja no município de Chapadão do Sul – distante 321 quilômetros da Capital.

No mesmo dia, uma pane no motor causou a queda de um avião agrícola em meio a uma plantação de soja na área rural de São Gabriel do Oeste - município a 140 quilômetros de Campo Grande. O acidente aconteceu durante uma tentativa de pouso e deixou o piloto ferido.