Glória de Dourados Delegada vai a Glória de Dourados e ouve acusado de matar namorada e filha

A delegada titular da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), Paula Ribeiro dos Santos Oruê colhe neste momento o depoimento de Marcos Fioravanti Neto, 22, acusado de matar a namorada Maiana Barbosa de Oliveira, 20, e a filha dele, Dandara, de apenas um mês.

A oitiva ocorre em Glória de Dourados, onde o rapaz foi preso no final da tarde de segunda-feira (26/11).

Ainda ontem, a delegada representou pela prisão preventiva do suspeito, que deve ser encaminhado à PED (Penitenciária Estadual de Dourados) ainda esta semana.

O crime

O corpo de Maiana Barbosa de Oliveira e da filha foram encontrados na manhã de segunda-feira (26/11), numa casa localizada no cruzamento das ruas Humaitá e Bela Vista, no Jardim São Pedro.

A mãe do suspeito avistou os corpos ao chegar no local, onde mora com Marcos. Ambas possuíam golpes de faca pelo corpo. Na bebê a perícia ainda constatou afundamento no crânio.

Prisão

Após horas foragido, o suspeito acabou preso em Glória de Dourados. Ele tentava assaltar uma idosa para abastecer uma moto furtada por ele para tentar se deslocar até o Estado de São Paulo.

Na delegacia da cidade, ele foi questionado sobre o duplo-homicídio, porém, relatou não se lembrar de nada.