Suspeito Delegada vai representar pela prisão de homem suspeito de ter matado mãe e filha

A delegada Paulo Ribeiro dos Santos, titular da DAM (Delegacia de Atendimento à Mulher), vai representar pela prisão preventiva de Marcos Fioravanti Neto, 22. Ele é suspeito pela morte de Maiana Barbosa de Oliveira, 20, e da filha dele, de um mês.

Os corpos das duas vítimas foram encontrados na manhã desta segunda-feira (26/11) por familiares do rapaz, numa casa localizada na rua Humaitá, Jardim São Pedro, em Dourados.

A jovem possuía facadas pelo corpo, enquanto a bebê também acabou golpeada e ainda sofreu afundamento no crânio.

Conforme apurado pelo Dourados News junto à delegada, Maiana morava em Rio Brilhante e cursava o 1º ano de História na UFGD. No final de semana, ela se deslocou até a residência com a filha ficar com o namorado, Marcos.

A polícia realiza buscas pelo rapaz para saber os motivos que o levaram a cometer os crimes.

Ainda de acordo com a delegada, ele será indiciado por feminicídio duplamente qualificado.

Nota

Na tarde desta segunda-feira, a UFGD (Universidade Federal da Grande Dourados), através direção da Faculdade de Ciências Humanas e a coordenação do Curso de História divulgou nota de pesar pelo caso, confira abaixo.

As aulas do curso foram suspensas neste dia 26 de novembro.

A direção da Faculdade de Ciências Humanas e a coordenação do Curso de História (Universidade Federal da Grande Dourados) manifestam profundo pesar com as mortes violentas da discente Maiana Barbosa de Oliveira e filha, ocorridas nas últimas horas, em Dourados.

Confirmadas as primeiras suspeitas, repudia-se mais um crime de feminicídio, condição que requer a luta insistente e constante contra o machismo e suas mais variadas formas de violência física e simbólica.

Em função do ocorrido, as aulas do Curso de História estão suspensas no dia de hoje.