Delegado Wellington Delegado Wellington destaca importância e atribuições do Conselho Tutelar

Dia 18 de novembro se comemora o dia do Conselheiro Tutelar, em alusão a data, o Vereador Delegado Wellington (PSDB), destacou o papel do conselho tutelar no combate a violência infantil.

“Temos que reconhecer a importância que os conselheiros tutelares têm na garantia dos direitos das nossas crianças e adolescentes. São verdadeiros instrumentos de proteção, que lutam para afastar o pensamento que distingui o ser humano adulto e o ser humano criança”, ressaltou Delegado Wellington.

A função de Conselheiro Tutelar foi criada em julho de 1990, juntamente com o ECA (Estatuto da Criança e do Adolescente). Um Conselheiro Tutelar deve lutar pelos direitos das crianças e adolescentes da sua comunidade. Para exercer esta tarefa de grande responsabilidade, os candidatos devem prestar uma prova de seleção e ser eleito por votação popular.

Delegado Wellington enalteceu o trabalho dos conselheiros e frisou a importância da eleição popular para a escolha dos representantes. “Muitas pessoas às vezes confundem qual é o papel do Conselho Tutelar na nossa sociedade e hoje com eleições diretas para o cargo ficou mais claro de que não se trata apenas de uma oportunidade profissional, e sim um trabalho sério as crianças e adolescentes do nosso município”, disse.

Atualmente Campo Grande conta com cinco conselhos tutelares e 25 conselheiros. São cinco conselheiros para cada sede.